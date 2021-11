Découvrir des livres du Pacifique par le « Murmure des livres »

Pour annoncer le Salon du livre qui se tiendra du 18 au 21 novembre à la Maison de la culture, l’association des éditeurs de Tahiti organise cette « mise en oreille », un podcast accessible via des QR codes affichés dans des lieux publics. Ils donnent accès à des lectures de livres publiés par les éditeurs locaux ces dernières années. Plus de trente extraits de littérature jeunesse comme adulte, historique parfois, composent la playlist.

Le murmure des livres, c’est le nom de l’opération lancée par l’association des éditeurs de Tahiti pour annoncer le salon du lire 2021. « À la plage, dans le bus, dans une salle d’attente… ou juste lors d’une pause ? Scannez et tendez l’oreille, c’est le murmure des livres ». Grâce aux QR codes à retrouver un peu partout sur les affiches et flyers de l’événement, le public a accès à une playlist de plus de 30 extraits d’une durée de 5 minutes environ. Un jeu Facebook permet de gagner des livres après un tirage au sort quotidien pendant le Salon du livre, qui ouvrira ce jeudi à la Maison de la culture, et ensuite toutes les semaines jusqu’à Noël.

Des ouvrages toutes catégories

Les ouvrages choisis ont tous été publiés par des éditeurs locaux ces dernières années et parlent en général du Pacifique. On y trouve aussi bien de la littérature jeunesse que des romans tournés vers les adultes comme Pina de Titaua Peu, Les Enchaînés écrit par Franck Chanlou ou ici, Hotel Nuutania, publié aux éditions Haere pö en 2020. Dans ce dernier ouvrage, il s’agit bien d’une fiction car « si les mots de l’auteur François Bauer dépeignaient vraiment la réalité de la justice ou de la prison à Tahiti, ce serait insupportable » écrit l’éditeur sur son site.

En littérature jeunesse on retrouve Hina l’ogresse de Rurutu écrit par Rosalie Cruchet, Vana le petit oursin de Moorea de Jenny Pradines ou encore Tita et les voleurs de couleurs écrit par Ophélie Marten Jeanroy et lu ici par Mylène Raveino.

Les extraits proposés sont une « mise en bouche » ou plutôt « mise en oreille » ironise le communiqué. De quoi donner envie au lecteur de se plonger dans les ouvrages intégraux, à retrouver en libraire.