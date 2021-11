A la découverte de la côte ouest de Tahiti en bateau volant

William Clavreul est allé au bout de ses rêves : voler en ULM et vivre en Polynésie française. Basé sur le territoire depuis plus d’an, l’ancien informaticien a crée la société Mitireva Fly qui permet aux touristes et locaux de voler au-dessus du lagon de la côte ouest de Tahiti.

Explorer la côte ouest en bateau volant, c’est désormais chose faite grâce à William Clavreul. Il est possible de découvrir cette sensation à bord de l’ULM (ultra-léger motorisé) de Mitereva Fly, à Papara. Mais avant de réaliser son rêve, William Clavreul a été informaticien pendant plus de vingt ans. « C’est suite à mon burn out en France que j’ai décidé de tout plaquer. J’ai tout fait pour réaliser mon rêve, j’ai passé mes diplômes pour devenir pilote », indique William. « J’ai ensuite décidé de voyager, je voulais voir où je pouvais m’installer afin de développer mon projet ».

Avant de s’installer sur le territoire, William avait entamé les démarches administratives depuis la métropole « J’ai été très bien accompagné par la direction de l’Aviation civile. Au bout de trois mois, j’ai eu toutes les autorisations ». Afin de se rassurer, le pilote a reçu quelques conseils d’autres pilotes du territoire, avant de lancer officiellement son entreprise en février.

Quand ciel et mer se conjuguent

Une fois à bord, derrière le pilote et après avoir reçu les consignes de sécurité, le moteur sera mis en route et l’appareil commencera à rouler pour s’aligner face au vent. En l’air, ce sont des sensations de lenteur et d’apaisement qui envahissent les esprits. En cas de défaillance du moteur ou autre problème, le bateau volant dispose de » la plus grande piste d’atterrissage possible « , la mer. Chaque matin, avant de débuter la journée, quarante-cinq minutes de contrôles sont nécessaires. Concernant les vols proposés, les plaisirs sont très variés. « Avec un vol de trente minutes, au départ de Papara on peut aller jusqu’au motu de Mataia. Je propose aussi des vols jusqu’à la Presqu’île ».

Séduire la population locale

« Au départ, j’avais imaginé le concept surtout pour les touristes. Puis par la suite, j’ai complétement changé d’avis, j’ai donc axé toute ma communication autour de la population locale. Les Polynésiens découvrent une autre facette de Tahiti ».