Un appel à candidatures pour adapter nos livres au cinéma

Les organisateurs du Salon du livre de Tahiti et du Fifo s’associent pour favoriser l’adaptation cinématographique d’œuvres littéraires polynésiennes. Les auteurs, étudiants ou professionnels de l’audiovisuel, sont invités à participer à un workshop animé par Franck Philippon, scénariste français. Il se déroulera en trois sessions de la fin du Salon du livre 2021 en novembre, jusqu’au Fifo 2022 en janvier. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 20 octobre prochain.

Les organisateurs du Salon du livre de Tahiti et ceux du Festival du film océanien (Fifo) se sont associés dans un projet qui vise à porter à l’écran des œuvres littéraires polynésiennes. Ils se basent sur le constat de la tendance mondiale, qui montre que c’est une démarche qui fonctionne. Par exemple, « 40 % des longs-métrages totalisant plus de 500 000 entrées en salle, en France, sont des adaptations littéraires » d’après Nathalie Piaskowski, directrice générale de la société civile des éditeurs de langue française (SCELF), qui collabore au projet. Les entités polynésiennes de ce secteur entreprennent donc de s’inscrire dans ce mouvement avec « Du livre à l’écran ». Le cœur de ce projet, c’est un workshop animé par « Franck Philippon, scénariste et show runner français ayant travaillé pour le cinéma et la télévision« , comme l’explique Marie Kops de l’organisation Lire en Polynésie. L’objet du workshop est de former les 10 participants à « l’écriture scénaristique et aux spécificités liées à l’adaptation ». C’est l’objet de l’appel à candidature ouvert jusqu’au 20 octobre. Les candidats retenus s’engageront ensuite par la signature d’une convention de participation.

Les auteurs, auteurs en herbe, étudiants, professionnels de l’audiovisuel qui sont invités à postuler assisteront à trois sessions : la première juste après le salon du livre, du 22 au 26 novembre en présentiel, la seconde du 13 au 17 décembre en visioconférence cette fois-ci et enfin, la dernière juste avant le Fifo, du 24 au 28 janvier en présentiel.

Des livres polynésiens à l’écran

La finalité de ces trois mois de travail, c’est la production d’un scénario, pour un court métrage d’une quinzaine de minutes. Les participants recevront une bibliothèque d’œuvres polynésiennes composée par l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles comme l’explique Marie Kops. « Romans, nouvelles, albums jeunesse, bandes dessinées » : les 15 œuvres proposées à l’adaptation touchent à une grande variété de styles.

Leurs productions seront présentées durant le Fifo, à un jury qui désignera la meilleure adaptation. Par la suite, la réalisation du projet retenu sera coordonnée par l’Association tahitienne des professionnels de l’audiovisuel (ATPA), en fonction de l’obtention du budget de production. Les renseignements et inscriptions sur www.lireenpolynesie.pf jusqu’au 20 octobre.

Dossier de presse « Du livre à l’écran »