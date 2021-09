Poésie : le Salon du livre lance un concours de haikus

Le Salon du livre « Lire en Polynésie » doit se tenir du 18 au 21 novembre prochains dans les jardins de la Maison de la culture. A l’occasion de cette 21e édition, plusieurs animations sont organisées, dont un concours de haïkus.

À l’occasion de la prochaine édition du Salon du livre, l’association des éditeurs de Tahiti et des îles, Polynésie La 1ère et Tahiti Infos invitent le public de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie à prendre la plume ou le clavier pour partager quelques vers. Trois pour être précis ! Il s’agit d’un concours de haïkus, ces poèmes japonais courts, composés de 17 syllabes environ selon la répartition suivante : 5/7/5. « Le haïku saisit le moment qui passe, émerveille ou étonne et en restitue les émotions. C’est souvent un poème de l’instant. Il suggère plus qu’il n’explique. » Le concours est ouvert aux enfants comme aux adultes qui se répartiront selon les catégories suivantes : enfants jusqu’à 11 ans, jeunes de 12 à 17 ans, adultes à partir de 18 ans. Il est possible de présenter jusqu’à trois haïkus, en langue française ou polynésienne, et les candidats ont jusqu’au 29 octobre pour présenter leur production. La remise des prix aura lieu le dimanche 21 novembre, dernier jour du salon, à 14 heures. Les lauréats remporteront des billets pour les îles, un week-end détente, des bibliothèques océaniennes…

Nicolas Kurtovitch, écrivain-poète calédonien auteur de nombreux haïkus et Laurent Mabesoone, auteur invité du Salon du livre, spécialiste du haïku, qui a notamment publié Haïkus aux Marquises (chez Pippa) et dernièrement L’île sirène (Haere Pō), feront partie des membres du jury. À l’occasion du salon, Laurent Mabesoone proposera des ateliers et fera découvrir au public polynésien le haïku, qui depuis le XXe siècle, est pratiqué dans le monde entier. En voici un exemple : Il existe une île / Où devant trop de beauté / On ferme les yeux.

La 21e édition du Salon du livre de Tahiti « Lire en Polynésie », organisé par l’association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) et la Maison de la culture – Te Fare Tauhiti Nui, se déroulera du 18 au 21 novembre prochains dans les jardins de la Maison de la culture.

Infos et conditions pour participer au concours sur le site www.lireenpolynesie.pf ou par mail : [email protected]