Quarantaine pour les chiens et les chats : c’est fini !

Médor et Minou pourront enfin éviter la quarantaine avant le voyage vers Tahiti depuis la métropole. Les amoureux des chiens et des chats vont être contents, le gouvernement de la Polynésie française a pu négocier l’arrêt de la quarantaine en contrepartie de l’établissement, avant le départ de métropole, d’un certificat sanitaire.

L’importation des chiens et chats depuis la métropole impliquait depuis de nombreuses années le placement en quarantaine des animaux avant leur départ vers la Polynésie française. Une quarantaine qui occasionnait de nombreux frais et désagréments pour les usagers. Le gouvernement de la Polynésie française a récemment pu négocier avec son homologue métropolitain un certificat sanitaire permettant la réalisation de l’examen final à l’aéroport de Paris. De ce fait, le passage en station de quarantaine des chiens et chats ne sera plus obligatoire. Une grande satisfaction pour tous les propriétaires des « carnivores domestiques », comme les appelle le gouvernement dans son compte-rendu du conseil des ministres. Les maîtres vont donc bénéficier d’une réduction substantielle du coût (jusqu’à plusieurs milliers d’euros) et d’une réduction des délais d’importation de leurs animaux de compagnie. L’arrêté adopté par le conseil des ministres vient préciser la procédure d’examen à l’aéroport afin de s’assurer du respect du protocole négocié entre la Direction de la biosécurité et la Direction générale de l’alimentation.