Après la ministre nationale des Sports, c’est le président du comité d’organisation Paris 2024 qui a été interpellé sur la tour des juges de Teahupo’o. L’ancien champion olympique a salué la démarche de Moetai Brotherson, qui a réuni les acteurs du dossier dimanche. Des discussions qui n’ont pas convaincu tout le monde, mais qui devrait tout de même permettre d’avoir une tour opérationnelle pour la WSL et sa Tahiti Pro 2024, au mois de mai.

Le dossier de la tour des juges continue d’interpeller à Paris. Mais comme au fenua, la longue réunion tenue à Teahupo’o dimanche en présence de tous les acteurs du dossier semble avoir apporté un peu de sérénité. Et pour cause : le président du Pays Moetai Brotherson, malgré la persistance de certaines oppositions, a annoncé, à l’issue de la rencontre, la reprise du chantier au PK0 avec plus de précautions, plus de conseils des connaisseurs du spot, et surtout avec des barges et des outils plus petits, pour éviter un nouvel accident. Les travaux préparatoires ont bien repris ce lundi. De quoi faire baisser la pression d’un cran, donc, du côté des organisateurs nationaux des Jeux Olympiques 2024, qui, comme beaucoup commençaient à douter de la capacité du Pays à organiser l’épreuve.

La semaine dernière, la ministre nationale des Sports Amélie Oudea-Castera avait dû réaffirmer son soutien au site de Tahiti, face à d’anciens candidats qui sentaient leur heure arriver. Cette nuit, c’est Tony Estanguet qui s’est exprimé sur le dossier. Au micro de RMC, le président du comité Paris 2024 a voulu afficher sa confiance dans l’action du Pays : « Je voudrais saluer l’initiative, tout le travail et l’expertise qui a été mise en place. On est en soutien de la décision qui a été prise par le président de la Polynésie française, d’aller de l’avant et de construire cette nouvelle tour, a déclaré l’ancien champion olympique. On est aujourd’hui confiant sur le fait que les travaux puissent être terminés d’ici le mois de mai, lors d’une compétition du circuit internationale de la WSL ».

Tony Estanguet qui parle bien sûr de la Tahiti Pro qui doit avoir lieu en mai cette année pour servir de répétition générale à l’épreuve de surf des JO. Le président de Paris 2024 et la ministre nationale des sports devaient venir en visite au fenua ces dernières semaines, le déplacement a été reporté, il pourrait avoir lieu en début d’année prochaine.