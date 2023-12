Le Grand marché de Noël, vendredi et samedi en centre-ville

La 13e édition du Grand marché de Noël se tient vendredi 15 et samedi 16 décembre. Spectacles et ouvertures nocturnes sont au programme. Une nocturne supplémentaire est prévue le vendredi 22 décembre 2023 jusqu’à 20 heures.

Comme chaque année depuis 2010, l’association de commerçants Papeete Centre Ville organise son Grand marché de Noël : deux jours dédiés au shopping dans les enseignes autour de la Cathédrale, au centre Vaima et au Quartier du commerce, avec de nombreuses animations musicales et ludiques. Et, bien sûr, le passage du père Noël.

Le vendredi 15 décembre, la fête commence à 17 heures et se poursuivra jusqu’à 23 heures. Sur la place de la cathédrale, les écoles de danse Alcor, Annie Fayn et Andrea School ainsi que les danseuses Prunelle Liu et Meleana Tutairi donneront des mini-spectacles. Des artistes de rue seront présents sur le front de mer dès 19 heures. À 20 heures, une parade menée par le groupe de percussions Batukaina entamera son parcours de la mairie à la cathédrale, où les groupes Tuakana, Ortone, et la chorale Heperona se produiront sur scène, avant un concert de Pepena de 22 heures à 23 heures. Côté Quartier du commerce, à 18h30, c’est Eto qui montera sur scène pendant une heure, et les enfants pourront profiter d’une promenade en poney.

Samedi 16 décembre, on trouvera sur le front de mer un atelier de fabrication de tableaux de Noël en fin de matinée, un autre pour les bijoux en coquillages à 14 heures, et un atelier tressage à 15 heures. Au centre Vaima, il y aura des démonstrations de magie de 13 à 16 heures.

Vendredi 22 septembre, les commerces du centre-ville resteront ouverts jusqu’à 20 heures.

Circulation restreinte et parkings gratuits :

À noter que samedi, les rues autour de la cathédrale seront fermées dès 7 heures du matin et jusqu’à 17 heures.

Les parkings de la place Tarahoi et de la mairie seront accessibles gratuitement.