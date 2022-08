Tortues du cœur : 13 millions Fcfp distribués à 51 associations

Initiée depuis 2007, l’opération Les Tortues du cœur est renouvelée pour la 14e fois. Cette année, 51 associations sélectionnées par les communes et le comité syndical de Fenua Ma ont perçu 13 millions de Fcfp.

L’opération Les Tortues du cœur est renouvelée pour la 14e fois. Elle vise à dynamiser le tri, protéger l’environnement mais aussi faire un acte social. Chaque fois qu’un habitant dépose 1kg de déchet dans son bac vert, le syndicat Fenua Ma reverse 1 Fcfp aux associations. En 2022, les élus ont décidé de revaloriser le kilo de déchets recyclables à 2 Fcfp au lieu d’un seul. Cette argent est ensuite distribué à des associations de protection de l’environnement, de jeunesse ou de quartier, choisies par les différentes communes membres du syndicat Fenua Ma. Cette année, plus de 13 millions de Fcfp ont été distribués à 51 associations. Lors d’une cérémonie organisée jeudi pour l’occasion, le ministre Heremoana Maamaatuaiahutapu a remercié toutes les équipes, celles des communes et du syndicat Fenua Ma, pour leur travail quotidien de collecte et de traitement de nos déchets.