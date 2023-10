Tour des juges à Teahupoo : une pétition rassemble 35 000 signatures en deux jours

Le surfeur Matahi Drollet a partagé hier sur Instagram une vidéo sur ce qu’il estime être les risques liés à l’implantation de la nouvelle tour en aluminium qui doit voir le jour dans le cadre de l’épreuve des surfs des prochains J0 . Dans celle-ci, il parle des conséquences de son implantation sur la biodiversité marine du PK0 et invite les gens à signer une pétition dans le but de dissuader Paris 2024 de mener son projet.

La polémique sur la tour des juges pour l’épreuve de surf des JO reprend de plus belle. Après le mouvement de protestation organisé au PK0 dimanche dernier par l’association Vai ara no Teahupoo, c’est via la toile et les réseaux sociaux que les défenseurs de la passe de Hava’e ont décidé d’agir. Une vidéo, « likée » plus de 80 000 fois et partagée plus de 27 000 fois, circule sur Instagram depuis hier. Dans celle-ci, le célèbre surfeur local Matahi Drollet explique que Paris 2024 prévoit de remplacer l’actuelle tour en bois par cette fameuse tour en aluminium et lance un appel à l’aide.

Un projet risqué ?

Il évoque les nouvelles fondations qui devront être plantées sur le récif pour dit-il « juste la climatisation et les toilettes », et parle de l’impact de ceux-ci sur la biodiversité marine. Il fait allusion à l’augmentation des risques de ciguatera, mais aussi à une possible déformation de la vague. Des « accusations lourdes » selon Barbara Martins, représentante de Paris 2024 qui a expliqué que tous les acteurs des JO préparent une réponse pour calmer les inquiétudes. De son côté, Matahi Drollet, soutenu par des grands noms de la discipline, a déjà lancé une pétition qu’il invite à signer dans sa vidéo. À noter que cette pétition, disponible en ligne depuis 2 jours, compte déjà plus de 35 000 signatures.