Anthony Berberian est médecin biologiste au CHPF. Diplômé en médecine subaquatique et hyperbare, scaphandrier professionnel et plongeur recycleur, il s’engage également en tant que médecin et photographe sous-marin aux cours de missions scientifiques internationales, ainsi qu’à des expéditions et documentaires du National Geographic. Il a remporté le prix Wildlife Photography of the Year en 2017. Fabien Michenet est chirurgien ORL et photographe sous-marin passionné. Il a été puiblié dans des ouvrages du National Geographic et il a remporté trois prix Wildlife Photography of the Year.