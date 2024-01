Tour des juges : les deux tiers des forages ont déjà été effectués

Le président Moetai Brotherson a fait un point auprès de l’AFP sur l’avancée du très sensible chantier de la tour des juges de Teahupo’o. À l’entendre, les forages sont bientôt terminés, la pose des plots va pouvoir commencer et aucun incident détériorant le récif n’est à signaler.

Le chantier de la tour avance bien. C’est en tout cas ce qu’a indiqué le président Moetai Brotherson à Paris, où il est en déplacement depuis lundi. Les médias nationaux suivent de près ce chantier, qui avait fait polémique bien au delà des frontières du fenua. « À ce jour les deux tiers des forages sont finis et ils vont commencer à couler des plots », a expliqué à l’AFP le président du Pays en marge des vœux d’Emmanuel Macron à l’Institut national du sport (Insep), où il a été convié. Interrogé sur les conséquences environnementales du chantier, dénoncées depuis de longs mois par certains riverains, associations ou surfeurs locaux, le chef du gouvernement a assuré qu’aucun incident détériorant le récif n’avait été signalé.

« On n’a pas eu de corail percé. Tout se passe très bien », a-t-il ajouté, toujours au micro de l’AFP, rappelant au passage que la taille des barges et des foreuses avait été réduite après discussion avec les contestataires. Et que l’accès au site de construction de la tour avait été soigneusement balisé, une opération qui avait tout de même abouti à des casses sur le platier. « On est très exigeants avec les entreprises. Tous les travaux sont faits sous la vigilance de nos services. Cela nous permet d’envisager les jeux de manière sereine. »Et de respecter le calendrier. La tour des juges doit être opérationnelle le 13 mai, juste avant la prochaine Tahiti Pro qui fera figure cette année de répétition générale avant l’épreuve des JO.