Tourisme : des expériences pas comme les autres

Nani Travels, qui se présente comme « créateur d’expériences durables », a lancé mardi une série d’expériences d’une journée pour faire découvrir aux visiteurs d’ici et d’ailleurs une Polynésie plus authentique, avec le concours de spécialistes.

Ds immersions, pas des excursions, dit Alexandrine Wan de Nani Travels, qui de saison en saison affine son concept pour faire découvrir aux visiteurs, comme aux locaux, une Polynésie plus authentique que celle présentée par les tour opérateurs.

Depuis hier, Nani Travels propose sur son site Internet cinq nouvelles « immersions » : rituels de beauté, Polynésie d’antan, vie des coraux, observation des baleines en pirogue traditionnelle, ou encore découverte des légendes de Moorea pendant une balade en e-bike. Outre Tahiti et Moorea, Nani Travels propose aussi ce mode de découverte dans les archipels. Dans chacune de ces immersions, Alexandrine Wan s’est attaché la collaboration de spécialistes reconnus, scientifiques, guides nature ou tahua, pour guider les visiteurs :

Ainsi, les jeunes mariés par exemple sont invités à délaisser les spas d’hôtel qui peuvent paraître un peu standardisés pour remonter une rivière et utiliser les plantes comme les Polynésiens d’antan. Quelque soit la thématique, c’est l’authenticité qui prime, dit Alexandrine Wan, le contact et le partage avec la population, de plus en plus demandés par les visiteurs. Nani Travels travaille également sur des séjours d’une semaine ou plus, et peut répondre à des demandes d’organisation sur mesure.

Alexandrine Wan va également renouveler le « programme Tama » – une immersion totale d’un mois à Moorea pour des adolescents américains qui découvrent la culture et le mode de ve polynésien aux côtés de jeunes Polynésiens défavorisés. Cette fois ce sera un plus petit groupe, dit-elle, et elle espère pouvoir l’étendre à d’autres îles.