En deux mois, le « Fabuleux cirque de Samoa » aura attiré « au moins 43 000 » spectateurs sous son chapiteau d’Outumaoro. L’heure est au départ vers Nouméa pour la troupe d’artistes internationaux, qui ont voulu adresser leurs remerciements au public tahitien. Et vu le succès, Tupa’i Bruno parle déjà de revenir au fenua, d’ici deux ans, pour un show entièrement renouvelé…

« Au moins 43 000 ». C’est le nombre impressionnant de spectateurs qui se sont relayés sous le chapiteau d’Outumaoro depuis début mars. Il faut dire que le Magic Circus of Samoa y a enchainé les représentations ces deux derniers mois : tous les soirs sauf le lundi, deux fois par jour le weekend pour le grand public, et « presque tous les matins », en format adapté, pour les scolaires. Parmi ces milliers de visiteurs, donc, beaucoup d’enfants, venus ou revenus avec leurs parents ou leur classe, mais aussi des adultes qui n’ont pas toujours besoin des plus petits pour être touchés par la magie du cirque. Le grand chapiteau, les trapèzes et cerceaux, les costumes et machines à barbe à papa, les gradins et accessoires en tout genre finissent ces jours-ci d’être mis dans les conteneurs. Mais avant de partir Tupa’i Bruno, le monsieur Loyal de ce Magic Circus a tenu à remercier le public polynésien et ses partenaires locaux : « Beaucoup de spectateurs étaient contents, beaucoup d’enfants, et je suis content aussi. Je voudrais dire merci à SA Production, Radio1, Tiare FM, merci à Hertz, SatNui, tous ceux qui nous ont aidé, et surtout un grand merci à au public de Tahiti. Je t’aime ! »

Direction Nouméa, et la Nouvelle-Calédonie pour le Magic Circus, qui a aussi des tournées prévues dans l’Océan Indien, du côté de l’île Maurice et de La Réunion notamment. Les artistes internationaux de la troupe vont aussi prendre le temps de rentrer chez eux quelques semaines, dans le Pacifique, mais aussi au Népal ou en Éthiopie. Mais pas question, cette fois, d’attendre quatre ans avant de revenir au fenua. Le patron du cirque l’assure : sans le Covid, il serait revenu avant. « Maintenant c’est fini, plus de pandémie, promis on les a toutes annulées, rigole Tupa’i Bruno. Avec Sonia Aline, on est déjà en train de préparer un nouveau spectacle, le plus grand et le meilleur show de l’histoire du cirque de Samoa. On veut célébrer la vie, et on veut faire venir ce prochain show très rapidement au fenua. IL faut qu’on repasse aux Samoa, bien sûr, pour s’entrainer, pour préparer les nouveaux numéros, mais peut-être que d’ici deux ans, on sera de retour avec un show vraiment fantastique. » Les motos et leur « Globe of Death » seront-elles de retour ? Après l’homme le plus grand puis l’homme le plus petit du monde, qui servira de clou du spectacle ? Tupa’i Bruno veut pour l’instant garder le mystère mais l’assure : « You’ll be amazed », « Vous serez très surpris ».