Dive For Pehu : un mouvement pour dépolluer et sensibiliser

« Toute action est bonne à prendre », c’est le mot d’ordre de Dive For Pehu. L’objectif est de préserver l’environnement tout en sensibilisant le grand public. Le mouvement a été lancé il y trois jours par un groupe de jeunes motivés pour faire bouger les choses.

Dive For Pehu est un nouveau mouvement qui a officiellement vu le jour dimanche dernier. Objectif : dépolluer le lagon et sensibiliser le public à la cause environnementale. Motivés par le constat alarmant qu’ils font quotidiennement lors de leurs diverses excursions nautiques, Kilian et son groupe d’amis ont décidé d’agir : « On essaie à la fois de dépolluer, parce que moi ça me déprime à chaque fois que je vais me balader dans l’eau, je trouve des bouteilles, des canettes, des choses comme ça. Et à la fois de sensibiliser les gens et leur montrer que ce n’est pas parce que tu jettes les déchets dans l’eau qu’ils disparaissent. Au contraire, ça s’accumule. On a ramassé des déchets, ça doit faire des années qu’ils sont là. »

Si pour l’heure ils organisent un ramassage par semaine, ils espèrent à terme en organiser davantage. A travers la médiatisation de leurs actions, ils aimeraient que leur mouvement prenne de l’ampleur.

Si vous souhaitez donner un coup de main à Dive For Pehu pour dépolluer le lagon, c’est possible. Il vous suffit de les contacter en vous rendant sur leur page Facebook.

Autre possibilité, poster sur les réseaux sociaux une photo des déchets que vous avez ramassés avec le hashtag #diveforpehu.

Emma Mathieu pour Radio1