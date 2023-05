Retour de Makatea Vertical Adventure après trois ans d’absence

Escalade, visite des sites historiques, descente en rappel, via ferrata, randonnée ou encore spéléologie, c’est un programme riche et varié qui est proposé par la Makatea Vertical Adventure. L’évènement aura lieu du 19 au 23 juin. Près de 160 touristes sont attendus sur l’île.

Fort de leur succès en 2019, les organisateurs de la Makatea Vertical Adventure ont décidé de mettre en place une seconde édition. Mis en pause pendant plus de deux ans à cause de la pandémie, l’évènement repart de plus belle. Il s’annonce déjà prometteur car l’île attire de plus en plus. « Depuis 2019, Makatea attire les gens de tous les horizons, de pratiquement toute la planète. » affirme Heitapu Mai, président de l’association « Makatea escalade ».

Cette année, l’évènement devrait accueillir près de 160 touristes. Il est destiné à tous les publics, locaux et internationaux, débutants et confirmés, jeunes et moins jeunes, à condition d’avoir au minimum 10 ans. Les visiteurs auront droit à un programme riche et varié : « C’est une occasion unique de découvrir Makatea avec un séjour clefs en main : avec transport maritime, restauration sur place, les activités, plus la découverture d’une île avec une histoire particulière, notamment son passé chargé de 60 années d’histoire minière. »

La Makatea Vertical Adventure est un rendez-vous sportif et écotouristique. Il permet de faire découvrir l’île à travers des activités proches de la nature tout en sensibilisant le public à la cause environnementale. Ce type d’écotourisme est l’alternative à la reprise de l’exploitation du phosphate, qui plane toujours sur l’île.

L’évènement a également de nombreuses retombées économiques : « On avait constaté que l’affluence de visiteurs a considérablement augmenté. Rien qu’avec les personnes venues pratiquer ou découvrir l’escalade et ses activités annexes, on approche les 700 personnes par an. Et ça, c’est sans compter les personnes que les pensions de famille et les commerces ont également pu accueillir. »

Si vous souhaitez vivre cette aventure, il vous suffit de remplir ce formulaire. Plus d’informations sont disponibles sur cette brochure.

À noter que les organisateurs de la Makatea Vertical Adventure espèrent, à terme, pouvoir organiser une nouvelle édition chaque année.

Emma Mathieu pour Radio1