Et si les premiers Américains étaient des Chinois ?

C’est ce que laisse supposer une étude menée par des scientifiques chinois et publiée cette semaine dans la revue Cell Reports. Selon cette étude, les premiers arrivants sur le continent américain étaient partis du nord de la Chine lors de deux vagues migratoires distinctes. Les précisions de notre partenaire Europe1.

Pour savoir si les premiers Américains sont les descendants de peuples asiatiques, les chercheurs de l’Université de Kunming en Chine ont analysé plus de 100.000 échantillons d’ADN et ils ont pu identifier une lignée commune qui aurait traversé le Pacifique lors de deux vagues migratoires. Une première vague qui a débuté il y a 26.000 ans durant la dernière période glaciaire quand le climat du nord de la Chine était quasi invivable, et la deuxième qui a commencé durant la période de fonte des glaces, il y a 19.000 ans.

Un continent qui intrigue les scientifiques

Cette étude soutient donc la théorie selon laquelle les premiers Américains ont emprunté une route côtière entre l’Asie et l’Amérique menant plus précisément ces populations de l’actuelle ville de Pékin et de Tianjin vers ce qui n’était pas encore l’État de Californie sur la côte ouest des États-Unis. « Le travail le plus difficile a été de collecter autant d’échantillons », a déclaré le docteur Qing-Peng Kong, qui a participé à l’étude.

Le continent américain est le dernier à avoir été peuplé par les humains et depuis longtemps il intrigue les scientifiques qui cherchent à comprendre d’où cette population venait et comment elle est arrivée là.