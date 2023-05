Une infirmière-anesthésiste se suicide à l’hôpital de Taiohae

Karen Givre redoutait les missions héliportées, « parce qu’elle n’avait pas encore l’expérience et ça n’allait pas avec son caractère rigoureux et perfectionniste » confirme une collègue qui préfère conserver l’anonymat. Si les Marquisiens sont chanceux et satisfaits de pouvoir accéder aux soins urgents grâce à l’hélicoptère, les infirmiers qui doivent les accompagner pointent l’envers du décor.

Ces vols représentent 40 heures supplémentaires par mois, « au-dessus de l’eau, à 1 500 pieds, ce que les pilotes appellent un ‘milieu hostile’, et sans compensation financière », dit une des collègues de Karen. « On fait le travail de l’urgentiste, de l’équipe SMUR, on devrait être deux parce que tout se passe mieux à 4 mains, mais on est seul, sans médecin, ce qui est contraire aux recommandations françaises pour le service médical d’urgence héliporté. Il n’y a même pas encore de réglementation précise là-dessus, mais nous, on est dans l’hélico. Et quand on ramène le malade à l’hôpital et qu’on l’opère, on est encore là. En salle de réveil aussi, et c’est pas pour autant que le médecin va prendre le relais. Et c’est comme ça que j’ai 40 jours de récup’ à prendre et que je n’ai pas encore posé mes congés 2022. C’est pour ça qu’on voudrait dissocier l’astreinte : faire du SMUR quand je suis dans l’hélico, et quand je suis au bloc, ne faire que le bloc. Mais il y a ça aussi, il y a cette croyance : ‘on leur a mis un hélicoptère, ils ne vont pas se plaindre en plus…’»

« Une forme de mépris »

« Un mois après, nous n’avons toujours pas de remplaçant. Mon autre collègue infirmier a annulé 15 jours de ses congés pour faire face, et je ne sais pas si j’aurai quelqu’un après. J’adore mon boulot, je trouve qu’on a l’occasion d’être polyvalent, c’est hyper intéressant et gratifiant, mais quand je vois qu’on met tellement de gens dans les bureaux, alors que nous on a juste besoin d’un 4e IADE (infirmier-anesthésiste diplômé d’État, ndr) pour pouvoir limiter les astreintes, et ça pose tout un tas de problèmes alors qu’on ne coûte pas très cher ! C’est un travail stressant, il y a des vies en jeu, des manipulations de produits dangereux, pour tout ça il faut être en forme, pas être en nuit blanche dès le début de l’astreinte. »

« Elle attachait beaucoup d’importance à son travail, c’était une très bonne professionnelle », dit-elle à propos de Karen. Elle ne demandait pas de passe-droit. « Elle m’a dit ‘moi, je veux être clean, je suis popaa, je ne veux pas qu’on me reproche d’être pistonnée’. Mais elle a eu un coup de blues quand la personne qui était moins bien notée qu’elle a eu le poste à Raiatea. Ça a été un manque de reconnaissance, une forme de mépris, je pense qu’elle l’a vécu comme ça. »