Tourisme : une soirée parisienne pour convaincre

La délégation emmenée par Édouard Fritch à Paris, outre la prise de contact avec le nouveau gouvernement de Jean Castex, s’est donné pour mission de booster le tourisme polynésien. Mercredi, une soirée « Tahiti et ses Îles » précédée d’une conférence de presse était organisée pour réunir les partenaires touristiques commercialisant la destination Tahiti et ses îles en France, voyagistes et compagnies aériennes. Entourée du président du Pays, de Gaston Tong Sang, Yvonnick Raffin, Teva Rohfritsch et Michel Monvoisin, la ministre du Tourisme Nicole Bouteau a annoncé une grande opération de promotion pour la basse saison.

En matière de tourisme, plusieurs objectifs majeurs à cette mission parisienne : faire le bilan de l’activité touristique depuis la réouverture des frontières le 15 juillet dernier ; échanger avec les tour-opérateurs français pour voir comment « sauver » la basse saison qui s’annonce (Décembre 2020 – Mars 2021) ; et solliciter l’État pour obtenir un soutien marketing et financier afin d’accroitre la visibilité de la destination auprès des marchés France et États-Unis.

En effet la plupart des autres pays sont malheureusement toujours fermés, comme le rappelle Jean-Marc Mocellin, directeur de Tahiti Tourisme :

Depuis quelques années, les chiffres du tourisme en Polynésie étaient au beau fixe. Les prévisions sur 2020 étaient très optimistes mais ont été stoppées net par l’épidémie de Covid-19. En 2019, le compteur affichait 240 000 visiteurs dont 60 000 touristes venus de métropole. En 2020, le chiffre total sera très inférieur, mais le président Fritch s’est fixé l’objectif de 30 000 touristes venus de métropole. Jean-Marc Mocellin précise que les deux marchés américain et français représentent à eux seuls plus de 90% des arrivées touristiques depuis le début de la crise liée à l’épidémie de Covid19 dans le monde.

En Océanie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande sont fermées, sans qu’aucune date de réouverture des frontières ne soit connue. La Nouvelle-Calédonie a d’ores et déjà annoncé qu’elle resterait fermée jusqu’à fin mars 2021. Ainsi, parmi les grandes destinations touristiques, seule la Polynésie tire son épingle du jeu. Malgré des mesures sanitaires strictes, les touristes qui décident de tenter l’aventure pour vivre ce « voyage d’une vie » sont enchantés. Beauté intacte, affluence moindre, la Polynésie ne déçoit pas. Les voyageurs qui, à l’inverse, craignaient un voyage dégradé ont préféré reporter ces vacances à 2021. Pour cette raison, les taux de remplissage des hôtels et pensions en juillet-août 2021 sont déjà élevés. « C’est aujourd’hui notre priorité absolue qu’on vienne faire mentir les chiffres, et préparer la haute saison de 2021 puisque la bonne nouvelle, c’est que les reports se font sur le prochain été, » disait la ministre du Tourisme Nicole Bouteau.

Et pour tenter de faire mentir les chiffres de la basse saison, Tahiti Tourisme va lancer un grand programme baptisé « Maeva » qui proposera aux métropolitains des offres exclusives à tarif très préférentiel aussi bien sur les hôtels et les pensions de famille que sur l’aérien international et domestique.

Léopold Aries