Tours cyclistes : il pleut, Touffet et Trarieux heureux

Épilogue pluvieux mais heureux pour les cyclistes qui se sont alignés sur le tour Tahiti Nui et le tour des Vahine. Si plusieurs étapes ont dû être annulées à cause du mauvais temps, Julien Trarieux et Élodie Touffet sont les grands vainqueurs de ces courses à étapes.

Pour cette 26e édition du Tour Tahiti Nui et cette toute première édition du Tour des Vahine, la Fédération Tahitienne n’a pas fait dans la dentelle. Comme prévu, les organismes des 70 cyclistes ont été mis à rude épreuve durant une semaine. Les étapes sur le plat, les bosses et les arrivées en côte ont régalé les amateurs de la petite reine. Et si la dernière étape prévue sur le front de mer a dû être annulée comme quelques autres à cause de la météo, mais surtout de l’état des routes qui s’est rapidement dégradés, il y a bien des vainqueurs sur ces deux Tours.

Pas de victoire d’étape

Julien Trarrieux et Elodie Touffet ont remporté respectivement le Tour Tahiti nui et le Tour des Vahine. Si jusqu’à l’étape de Moorea rien n’était joué pour celui qui courrait sous les couleurs de Pirae, mais qui arrive de métropole, c’est finalement mission accomplie. « Je gagne le tour, c’est le but que l’on s’était fixé dans l’équipe, que quelqu’un de l’équipe gagne le tour ». Le summum aurait été pour le maillot jaune de remporter une étape, mais la pluie ne lui a pas laissé davantage de temps pour s’exprimer.

Sur le Tour des Vahine Elodie Touffet a eu fort à faire elle aussi. La fougue de la jeune Martiniquaise engagée dans la Team Orohena lui a donné du fil à retordre. Alors qu’elle voyait la victoire lui échapper après une étape au sprint et l’annulation d’une étape avec une arrivée en montée, elle a repris courage en voyant cette dernière juste reportée. Finalement, c’est l’expérience de la coureuse de Fei Pi et sa « niaque » dans les montées qui lui vaut la victoire. « Je n’ai pas fait de cadeau aux filles, je n’ai rien lâché… Et même si ça me faisait mal aux jambes, je me disais qu’elles aussi, c’était pareil, qu’elles allaient souffrir », raconte la gagnante.

La remise des prix des deux courses à étapes s’est déroulée à la mairie de Papeete ce samedi. Chez les femmes Kelianne Julus, remporte le maillot vert et le blanc et Élodie Touffet remporte, en plus du maillot rose, le maillot à pois et le maillot Rouge. Chez les Hommes, Kahiri Endeler remporte le maillot vert du meilleur sprinteur, Nicolas Breuillard le maillot à pois et le maillot noir. Rayann Lacheny endosse le Maillot blanc et Manarii Laurent le Rouge.