Tous à New-York mais pas pour les mêmes raisons

La quatrième commission de l’ONU doit se réunir la semaine prochaine. Gouvernement et opposition vont s’y retrouver mais pas pour défendre les mêmes points de vue. Le Pays considère lui que la Polynésie se porte bien et avance sur le chemin de la croissance. L’UPLD de son côté va baser son discours essentiellement sur le nucléaire et l’accès aux ressources naturelles.

La session annuelle du comité des 24 à l’ONU se réunira la semaine prochaine. Le président Edouard Fritch ainsi que les élus UPLD participeront à cette commission, avec pour les uns et les autres des discours entièrement opposés. Le président Edouard Fritch partira lui dimanche à New-York, et il compte bien porter un message positif « la Polynésie française va mieux » au niveau économique notamment affirme-t-il. La création d’emplois reste pour le président le seul bémol.

La délégation UPLD composée elle d’une quinzaine de personnes, concentrera ses discours sur le dossier nucléaire et celui de l’accès aux ressources naturelles pour ainsi « élargir la compréhension des membres de la 4ème commission sur ces deux aspects » nous affirme l’élu UPLD Richard Tuheiava. Il considère que s’il y a des choses qui vont bien effectivement « on n’a pas besoin du président pour les constater ». L’élu bleu ciel estime que « notre travail à nous n’est pas celui d’aller expliquer la situation politique et sociale » mais bien de parler de décolonisation. Pour l’élu UPLD le nucléaire sera avant tout au centre des discussions au vu de ce qui se passe entre la Corée du Nord et les Etats-Unis.