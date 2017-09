La profession de comptable enfin réglementée en Polynésie

Le Conseil des ministres a transmis, pour avis, au Conseil économique, social et culturel, le projet de loi du Pays réglementant le titre et les professions de comptable et d’expert-comptable et instituant l’ordre des experts-comptables.

Si la profession de comptable et d’expert-comptable sont réglementées en métropole depuis plus de cinquante ans, il n’en était rien en Polynésie française.

La tenue d’une comptabilité fait partie du fonctionnement de toute entreprise et permet de surveiller la santé de ses activités. En Polynésie française, les entreprises pouvaient recourir pour leur gestion comptable à des professionnels indépendants, aux profils très variés en termes de qualification et de compétence. Cette disparité de niveaux de compétence pouvait avoir des conséquences sur la qualité de l’information comptable de l’entreprise concernée. Or, aucune réglementation polynésienne relative à la profession comptable n’existe à l’heure actuelle.

Pour Valérie Jan Présidente de l’Association des comptables de Polynésie française, il était donc plus qu’urgent de cadrer le fonctionnement de la profession en Polynésie.

En Polynésie, les professionnels patentés de la comptabilité représentent environ deux cent personnes. Les experts-comptables représentent 35 personnes et 14 sociétés d’expertise-comptable.

Le projet de réglementation reconnaîtra ainsi deux catégories professionnelles : les experts-comptables et à titre transitoire, les comptables libéraux agréés. Ces derniers ayant des missions moins étendues par rapport aux experts-comptables, leur profession à vocation à disparaître à long-terme.