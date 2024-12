« Tous ensemble pour une route plus sûre à Moorea »

Comme chaque début d’année, la commune de Moorea organise son traditionnel Tere Faati le 2 janvier. Ce tour de l’île, imaginé à l’origine comme un moment de partage entre passionnés de deux-roues, est aujourd’hui la plus importante opération de sensibilisation à la sécurité routière sur l’île sœur. Avec au total 160 accidents décomptés et 5 décès sur les routes depuis le 1er janvier, Moorea bat déjà son triste record. La commune appelle à une prise de conscience collective, encore plus durant cette période de fêtes.

La sécurité routière est devenue une préoccupation majeure à Moorea. Avec un total de 160 accidents et 5 décès recensés entre le 1er janvier et le 26 décembre 2024, la commune redouble d’efforts pour sensibiliser ses habitants aux dangers de la route. Sur l’île sœur, comme dans le reste de la Polynésie française, ces chiffres augmentent chaque année, selon les autorités locales. Un « constat alarmant » pour la commune qui organise pourtant régulièrement des actions coup de poing en partenariat avec la gendarmerie, l’hôpital de Afareaitu et d’autres acteurs locaux, mais aussi beaucoup d’opérations de préventions notamment dans les établissements scolaires. « Il y a encore trop de mauvais comportements sur nos routes, et de mauvaises habitudes aussi, explique Tevaerai Puarai, responsable de la cellule prévention à Moorea. Par exemple, on a recensé beaucoup d’enfants qui n’étaient pas attachés dans les véhicules. Il faut donc continuer à sensibiliser pour que ces messages soient intégrés par tous. »

Les autorités communales insistent sur les conséquences humaines et matérielles des accidents, rappelant que chaque victime laisse derrière elle des familles endeuillées. « Ce sont des vies perdues, des foyers brisés. Ce n’est pas juste un chiffre: chaque victime est une tragédie pour ceux qui restent, regrette encore le responsable de la prévention. Selon lui, ce sont les jeunes conducteurs qui sont le plus souvent impliqués dans ces drames. Alors que l’année civile touche à sa fin il rappelle aussi qu’il faut faire preuve d’une vigilance accrue, particulièrement en cette période de fêtes lors de laquelle « les gens ont tendance à oublier les règles de prudence ». Les statistiques locales montrent que les deux-roues restent les moyens de transport les plus impliqués dans les accidents. La commune organise donc son traditionnel Tere Faati, qui ouvre chaque année le calendrier de prévention, avec ces tristes statistiques en tête, et les conducteurs de deux-roues sont invités à participer le 2 janvier à un tour de l’île. Au programme : des ateliers interactifs, des jeux-concours avec des équipements à gagner, mais aussi des animations musicales pour rendre le moment convivial. Le rendez-vous est fixé à 9 heures à la salle omnisports de Papetoai.