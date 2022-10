Trail : Victoire de Delbi Villa Gongora aux Oceania

Delbi Villa Gongora est, depuis samedi, champion d’Océanie de Trail longue distance. Il s’est imposé sur un parcours de 83km en 9 heures et 34 minutes.

Neuf heures et trente-quatre minutes, c’est le chrono réalisé par Delbi Villa Gongora aux Oceania de trail qui ont eu lieu samedi à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Le coureur de l’ASCEP, seul représentant du fenua dans la compétition, s’est aligné sur l’épreuve du 83 km. Il a devancé de plus de 24 minutes son poursuivant direct, Denis Finn. Habitué à la température et la technicité des parcours locaux, il a réussi à tirer son épingle du jeu vers la fin de l’épreuve. Pour le coureur qui est, à ce jour, l’une des plus grandes pointures du trail local, il s’agit de sa deuxième participation aux Oceania. Malgré qu’il se soit perdu à plusieurs reprises lors de l’épreuve, il en tire un bon bilan général: « Je suis content de ma course, surtout que je rapporte un belle médaille pour le fenua. »

S’il revient effectivement au fenua avec un trophée, le champion s’est blessé lors de l’épreuve et prévoit maintenant de se reposer avant d’envisager de nouvelles performances.