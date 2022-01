Transports aériens inter-îles : beaucoup de candidats, combien d’élus ?

Tahiti Air Charter à Ua Pou et Ua Huka : un feu vert à la fin du mois pour le Cessna ? La compagnie Tahiti Air Charter (TAC), filiale du groupe Degage, détient depuis le 1er juillet 2021 la délégation de service public sur la desserte inter-Marquises, entre Nuku Hiva et les deux « altiports » de Ua Pou et Ua Huka. Mais l’appareil qui est prévu, un Cessna Caravan monomoteur modifié pour pistes courtes, fait débat et il ne manque à TAC que la validation de son manuel d’exploitation. C’est pourquoi la desserte des deux îles est sous-traitée à Tahiti Nui Helicopters depuis plus de 6 mois. C’est à la demande du service d’État de l’aviation civile à Tahiti que la Direction générale de l’aviation civile à Paris est en charge du dossier. Jean-Christophe Bouissou a déclaré mercredi que les « discussions très positives » entre TAC et la DGAC laissent présager un dénouement rapide : « Nous sommes confiants, la validation pourrait intervenir dès ce mois-ci », a déclaré Jean-Christophe Bouissou.