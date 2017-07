Trésors de Tahiti en tête du tour de France à la voile

L’équipage Trésors de Tahiti a remporté ce weekend les Stades Nautiques d’Arzon, 4ème acte du Tour de France à la voile. L’équipage tahitien se propulse à la tête du classement général à la moitié du Tour de France à la voile.

C’est lors d’une journée de compétition sous un beau soleil et avec un vent de 5 à 7 nœuds que Trésors de Tahiti a pris la tête du classement. Après avoir fini 2ème lors du Raid côtier de samedi, l’équipage polynésien a remporté la course reliant les stades nautiques d’Arzon et le port de Crouesty.

Selon le comité organisateur, l’enjeu de cette journée était « d’exploiter la moindre risée » en raison des vents faibles et changeants. Lors de la finale, sept des dix premiers du général étaient en compétition, dont l’équipage polynésien des Trésors de Tahiti et le Team SFS, jusqu’alors leader du général. L’équipage polynésien a pris le meilleur départ pour remporter l’étape des stades nautiques d’Arzon.

Le vainqueur de l’étape est ainsi devenu le nouveau détenteur de la première place au classement général. Teva Plichart, le capitaine de Trésors de Tahiti, es revenu sur cette journée : « C’est une belle victoire, nous ressentons beaucoup de bonheur ce soir. Les phases de qualification ont été tendues avec des vents très variables. En finale le vent était un peu plus stable et nous avons su sortir un super départ et garder le léger ascendant que nous avons réussi à prendre sur Lorina Mojito. Team SFS nous a fait un petit cadeau en volant le départ. Tout est relancé au classement général, cela promet une belle bagarre pour la suite de la compétition. Mais on ne s’enflamme pas, il reste cinq actes et notre objectif reste de finir le tour sur le podium. »

Le Tour de France à la voile se poursuivra sur les Sables d’Olonne. Dès lundi, les 29 équipages reprendront la mer pour un Raid côtier.

Source : tourvoile.fr