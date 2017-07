Les tu’aro maohi attirent les foules

Le heiva tu’aro maohi 2017 a pris fin samedi dans les jardins du musée de Tahiti et des îles à Punaauia, devant un public impressionné et toujours plus nombreux pour cet événement sportif et culturel.

C’est la fin du heiva tu’aro maohi. L’ultime journée s’est déroulée samedi dans les jardins du Musée des Îles et a réuni un public nombreux et dynamique. Touristes, visiteurs ou simples curieux… Le public a répondu présent pour encourager les aito et contempler leurs exploits sportifs.

De nombreux Polynésiens ont répondu présent pour soutenir leurs aito lors des différentes épreuves. Que ce soit au lancer de javelot, au lever de pierre, au coprah ou encore au premier championnat du monde de grimper au cocotier, les spectateurs ont donné de la voix pour encourager les athlètes. Sur l’épreuve du coprah, une institutrice des Australes avait fait le déplacement depuis Raivavae pour encourager l’équipe de Rimatara, composée par ses anciens élèves.

En fin de journée, le public s’est rassemblé sous le cocotier de l’épreuve pour encourager les athlètes, à la manière des Jeux Olympiques, en frappant dans leurs mains en rythme. Les supporters du vainqueur des Îles Cook se sont empressés de rejoindre leur champion à la descente de l’arbre. Une Polynésienne originaire des Îles Cook, s’est rapprochée du aito, lui présentant ses sincères félicitations en « rarotoa », sa langue maternelle.

Les touristes étaient également nombreux à s’être déplacés. L’occasion pour eux de découvrir la culture polynésienne à travers ses sports et ses athlètes.