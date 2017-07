La famille Tufaimea s’impose dans les courses de porteurs de fruits

Après les régates du week-end dernier, les jardins de Paofai ont accueilli la traditionnelle course de porteurs de fruits dans le cadre du Heiva tu’aro ma’ohi. Le public est venu nombreux pour encourager les 64 athlètes du fenua et de nos voisins du Pacifique. Tufaimea Mata et son frère Tefana ont remporté respectivement les courses vahine et aito.

C’est sous le soleil chaud de ce mercredi après-midi que la course de porteurs de fruits s’est déroulée dans les jardins de Paofai. Pour cette nouvelle édition du Heiva tu’aro ma’ohi, un parcours d’un kilomètre avait été prévu dans les jardins du front de mer. Des poids allant de 15 à 50 kg ont été portés par les 64 athlètes venus de Tahiti, des îles et du Pacifique répartis en cinq catégories : les feia api, les tu hou, les tu hau master, les vahine et les aito.

Âgée de seulement 21 ans, Mata Tufaimea, tout sourire, remporte pour la troisième fois la course vahine. Elle confie être « aussi à l’aise » puisqu’elle participe à la course depuis qu’elle a 16 ans.

Tefana Tufaimea, son frère, réalise pour la première fois son rêve d’enfant en remportant la première place de la catégorie reine aito avec un poids de 50 kg à l’épaule. C’est « dans la douleur » qu’il est allé cherché cette victoire à la fin de la course.

Tama Winsy s’impose dans la catégorie Tu hou, Manuel Eremoana pour les Feia api et Teimeiana Maguy en vahine master. Des courses filmées et intégralement diffusées sur les pages Facebook de Radio 1 et Tiare FM.