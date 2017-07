Les régates ouvrent le Heiva tu’aro ma’ohi 2017

C’est parti pour la nouvelle édition du Heiva tu’aro ma’ohi ! Les va’a taie holopuni et les va’a motu sont attendus samedi 8 juillet dans la baie de Matavai pour le lancement des sports traditionnels.

Les régates du va’a taie holopuni et va’a motu vont ouvrir le Heiva tu’aro ma’ohi samedi 8 juillet dans la baie de Matavai. La fédération des sports et des jeux traditionnels a prévu une modification de parcours si les conditions météorologiques ne sont pas optimales. Les courses ne se feront alors qu’en baie de Matavai, face à la pointe Vénus. Dès 9h30 les cinq va’a motu et les six va’a holopuni s’élanceront.

Le Heiva tu’aro ma’ohi accueillera aussi le premier championnat du monde de grimper au cocotier. Les sélectives prévues le vendredi 14 juillet opposeront le fenua à sept pays du Pacifique dont Hawai’i, Fidji, Tonga et la Nouvelle-Zélande.

Programme complet du Heiva tu’aro ma’ohi :

Samedi 8 juillet

9h – 15h : Heiva va’a taie tautoru et motu

Mercredi 12 juillet aux Jardins de Paofai

12h – 14h : Pesée des charges

15h : Courses de porteurs de fruits (Tu hou, vahine, feia api et aito)

16h30 : Spectacle traditionnel

Vendredi 14 juillet au Musée de Tahiti et des îles

9h : Lancer de javelot (Patia ai)

10h – 15h : Atelier jeux traditionnels

10h30 : Coprah (Equipe vahine)

11h30 : Ma’a Tahiti et spectacle traditionnel

12h : Lancer de javelot (Iaora farani)

13h30 : Lever de pierre (Vahine, léger, moyen et master)

15h : Coprah en individuel tane

15h30 : Sélectives pour le championnat du monde de grimper au cocotier

Samedi 15 juillet au Musée de Tahiti et des îles

9h : Lancer de javelots (Te vahine et ui api)

10h – 15h : Atelier jeux traditionnels

10h30 : Lever de pierre (lourd, super lourd, extra lourd)

12h : Ma’a Tahiti

12h30 : Spectacle traditionnel

13h : Lancer de javelots par équipes patia fa et coprah équipe tane

14h : Finale championnat du monde de grimper au cocotier