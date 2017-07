Tematakaureka pour la dernière de Makau Foster

O Teva ouvre en danse la soirée du Heiva de samedi sur le thème de l’amour secret et de la douleur de Hotutu, suivi des chants de Te noha no Rotui et du Pupu tamarii Papara oire. Les Tamariki Poerani clôtureront la soirée.

Le tahua To’ata continue de vibrer au rythme du Heiva i Tahiti avec le groupe de danse amateur O Teva et les chants traditionnels de Te noha no Rotui et du Pupu tamarii Papara oire. Makau Foster mènera pour une dernière fois les Tamariki Poerani dans un hommage aux femmes polynésiennes, dont Tematakaureka. Un spectacle qui s’articulera en quatre parties : l’art de la parole, l’art de la parure, la maîtrise du corps et la maîtrise de l’esprit. Makau Foster se retire du Heiva afin que la jeunesse prenne la relève, comme l’ont annoncé nos confrères des deux chaînes locales.

18h20 – 19h20 : O Teva (Danse – Hura ava tau)

19h30 – 20h00 : Te noha no Rotui (Chant – Tärava Tahiti)

20h10 – 20h40 : Pupu tamarii Papara oire (Chant – Tärava Tuha’a pae)

20h50 – 21h50 : Tamariki Poerani – (Danse – Hura tau)

Retour sur la première soirée du Heiva i Tahiti en photos et en vidéos.

Cérémonie d’ouverture Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture de Tahiti Cérémonie d’ouverture Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture de Tahiti Cérémonie d’ouverture Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture de Tahiti Cérémonie d’ouverture Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture de Tahiti Tamarii Pereaitu – Tärava Tuhaa pae – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture de Tahiti Tamarii Pereaitu – Tärava Tuhaa pae – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture de Tahiti Tamarii Pereaitu – Tärava Tuhaa pae – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture de Tahiti Teva i Tai – Hura tau – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture de Tahiti Tamariki Teavaroa – Hura ava tau – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture Tamariki Teavaroa – Hura ava tau – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture Tamariki Teavaroa – Hura ava tau – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture Tamariki Teavaroa – Hura ava tau – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture Tamariki Teavaroa – Hura ava tau – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture O Faa’a – Tärava Raromatai – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture de Tahiti O Faa’a – Tärava Raromatai – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture de Tahiti O Faa’a – Tärava Raromatai – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture de Tahiti Reo Papara – Tärava Tahiti – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture Reo Papara – Tärava Tahiti – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture Reo Papara – Tärava Tahiti – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture Tamariki Teavaroa – Hura ava tau – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture Teva i Tai – Hura tau – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture de Tahiti Teva i Tai – Hura tau – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture de Tahiti Teva i Tai – Hura tau – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture de Tahiti Teva i Tai – Hura tau – Heiva i Tahiti 2017 © La Maison de la culture de Tahiti

La meilleure danseuse du groupe amateur Tamariki Teavaroa

Le Tärava Tahiti de Reo Papara

Teva i Tai qui concourt dans la catégorie Hura tau