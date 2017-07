Le programme de la soirée des lauréats du Heiva

Le Heiva i Tahiti 2017 touche à sa fin avec la soirée des lauréats de vendredi. Plus de trois heures et demies de spectacle de haut niveau sont au programme. Les représentations des 2èmes et 3èmes prix Hura tau (danse professionnelle) et Hura ava tau (amateur) sont prévues le lendemain.

Le jury du Heiva i Tahiti 2017 a sacré, mercredi soir, la crème de la crème de la danse, du chant et des orchestres traditionnels polynésiens. Les Tamariki Poerani ont notamment remporté le prix Madeleine Moua. La soirée des lauréats prévue ce vendredi 21 juillet est l’occasion de revivre les meilleures prestations de ce Heiva.

Vendredi 21 juillet, Soirée des lauréats :

18h00 : Présentation

18h23 : Pupu tamarii Papara oire (Orchestre création)

18h31 : Toahiva (Orchestre patrimoine imposé)

18h40 : Tamarii Rapa no Tahiti (Chant – Ute arearea)

18h48 : Teva i Tai (Meilleure danseuse)

18h57 : Tamarii Tuhaa pae no Mahina (Chant – Tärava tuhaa pae)

19h18 : Reo Papara (Chant – Tävara Tahiti)

19h40 : Nunaa e hau (Danse – Hura ava tau)

20h46 : Tamarii Mahina (Chant – Himene ruau)

21h07 : Te Pape ora no Papofai (Chant – Tärava Raromatai et ute paripari)

21h35 : Tamariki Poerani (Danse – Hura tau et meilleur danseur)

Samedi 22 juillet, Taupiti i To’ata :

18h00 : Présentation

18h40 : Heihere (Danse – 2ème Hura ava tau)

20h05 : Tahiti ia ruru-tu noa (Danse – 3ème Hura tau)

21h30 : Toahiva (Danse – 3ème Hura ava tau)

22h55 : Teva i Tai (Danse – 2ème Hura tau)