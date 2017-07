Erai te toa no Avera conte son histoire

Erai te toa no Avera au Heiva i Tahiti 2016 © La Maison de la culture de Tahiti

Les groupes de danse Erai te toa no Avera et Toahiva s’illustreront ce vendredi sur la scène de To’ata dans la catégorie Hura ava tau (Groupe de danse amateur, ndlr) avec les chants des Tamarii Manotahi et de Papara tou fenua.

Le Heiva est un moment privilégié pour (re)découvrir les légendes du fenua. La troupe amateur Erai te toa no Avera a choisi d’en conter une de chez elle, Rurutu. Celle de Teiarau qui a été proclamé chef royal de Avera. Les Tamarii Manotahi offriront ensuite un tärava Raromatai suivi du tärava Tuha’a pae de Papara tou fenua. Le groupe amateur Toahiva célèbrera en fin de soirée la langue « des ancêtres donnée par Taaroa ». Une langue qui a été perdue puis retrouvée « comme un air de liberté, comme une clé ouvrant le trésor sacré de notre identité. »

18h00 – 18h10 : Présentation soirée

18h20 – 19h20 : Erai te toa no Avera (Danse – Hura ava tau)

19h30 – 20h00 : Tamarii Manotahi (Chant – Tärava Raromatai)

20h10 – 20h40 : Papara tou fenua (Chant – Tärava Tuha’a pae)

20h50 – 21h50 : Toahiva (Danse – Hura ava tau)