Près de 3700 visiteurs attendus à bord du Golden Princess

Le navire de croisière Golden Princess sera bientôt dans les eaux polynésiennes. Il passera une journée à Bora Bora avant de rejoindre Papeete samedi 22 juillet prochain. Tahiti Tourisme se prépare à accueillir près de 2 600 passagers et les 1 100 membres d’équipage à son bord.

En cette saison estivale, le ballet des paquebots commence. C’est au tour du Golden Princess de jeter l’ancre à Papeete. Il est attendu pour le samedi 22 juillet, après un court arrêt à Bora Bora.

Tahiti Tourisme a prévu d’accueillir dans la tradition polynésienne les près de 2 600 passagers et 1 100 membres d’équipage présents à son bord. Des tiare tahiti seront distribuées dans une ambiance musicale. Une prestation de danse et des démonstrations autour de la coco, de l’attache de pareo et une confection de colliers de fleurs seront proposés au fare manihini le même jour. Une vente de produits artisanaux et de produits locaux sera aussi assurée.

Le Golden Princess quittera le port de Papeete le lendemain matin, dimanche 23 juillet, afin de rejoindre l’île sœur pour la journée.