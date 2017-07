Stallone et ses enfants au fenua

La Polynésie est décidément prisée de la jet set ! Aujourd’hui, c’est Sylvester Stallone qui poste une vidéo de ses vacances avec ses enfants sur Facebook, tous couronnés de tiare Tahiti.

Dans une vidéo postée aujourd’hui sur son compte Facebook, la star hollywoodienne se filme avec ses enfants en Polynésie et prêts à s’envoler dans un jet privé. Il légende sa vidéo avec ironie : « Mes merveilleux enfants dans un petit et avion tout chaud… ils ont l’air TELLEMENT heureux…n’est-ce pas ? » Dès le début, l’une d’elle lance : « Papa, ça [la vidéo] ne va pas finir sur Instagram ? ». Et l’acteur de Rocky de répondre en la taquinant : « T’en es sûre ? C’est quoi le problème ? » Le stress se lit sur les visages des filles. Ce qui pousse Sylvester, décidément de bonne humeur, à montrer du poing afin de les rassurer : « No problem », avant d’être chambré par ses filles.