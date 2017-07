Heiva tu’aro maohi : Tous les résultats

Le heiva tu’aro maohi 2017 s’est terminé samedi dans les jardins du Musée de Tahiti et ses Îles. Quatre grandes épreuves ont réuni des athlètes polynésiens et étrangers, avec comme grande première le championnat du monde de grimper au cocotier. Retrouvez les résultats du vendredi 14 et du samedi 15.

Le Heiva Tu’aro maohi 2017 s’est poursuivi vendredi 14 juillet au Musée de Tahiti et ses Îles avec les épreuves de lancer de javelots par équipe, le lever de pierre, le coprah, ainsi que les sélectives pour le premier championnat du monde de grimper au cocotier.

Pour le lancer de javelots « Ia ora farani », c’est Tamarii Anaa qui s’impose en remportant 4 points. Vai hinano nui 1, Tamarii Faaite 2, Vai hinano nui 2 et Na tama a maruia sont ex aequo avec 1 point de remporté. Pour le lancer de javelots par équipe, Vai hinano nui 2 se classe première avec 2 points, devant Tehnarii, Na tama a Maruia 1, TamariiMatairea et Te ufi Taramea, qui ont toutes remporté 1 point.

Au lever de pierre dans la catégorie Femmes I, les athlètes ont soulevé une pierre de 60 kg et Tchang Mahe remporte cette épreuve en 1’’85, devant Pansi Reiana qui elle l’a soulevée en 1’’93. Pour les Femmes II, Ratia Tehea remporte l’épreuve en 1’’82. Dans la catégorie Léger, Teinauri Heiva se classe premier en soulevant une pierre de 80 kg en 1’’66. Chez les Moyens, Bottari Vaihau soulève sa pierre de 100 kg en 1’’97 et remporte la première place. Enfin, dans la catégorie master, c’est Walter Teauroa qui se classe premier en soulevant une pierre de 80 kg en 1’’77.

Dans l’épreuve de coprah par équipe, chez les Vahine, les deux équipes de Tamarii Tahaa raflent les deux premières places du podium, que l’équipe de Moorea complète. Chez les Tane en individuel, les 100 cocos ont été décortiqués en 18’08’’ pour Putaohe Ernest, qui remporte l’épreuve, devant Maruae Steeve et Temauri Tau.

Enfin, les sélectives pour le championnat du monde de grimper au cocotier ont été effectuées en prévision de la finale qui se déroulera samedi 15 juillet. 16 participants ont été classés, avec en tête du classement, Fiapa’i Ellio qui a atteint le haut du cocotier en 3’’99.

Le Heiva Tu’aro maohi 2017 s’est terminé samedi avec les épreuves de lancer de javelots, le lever de pierre, le coprah, ainsi que la finale du premier championnat du monde de grimper au cocotier.

Pour le lancer de javelots « Ui Api », c’est Pae Keanu qui s’impose devant Toatiti Maruake, Tuanaa Niuroa et Reorau Kama. Pour les femmes, Tehaamoana Tepoe remporte la première place. Enfin, pour le lancer de javelot individuel hommes, Aturia Glenn remporte le concours haut la main avec 102 points, soit 16 points d’avance sur le second, Tehavaru Jérôme.

Au lever de pierre dans la catégorie Lourd, les athlètes ont soulevé une pierre de 120 kg et Teriinohoapuaiterai Tehaamana remporte cette épreuve en 3″03, devant Peau Marurai qui elle l’a soulevée en 3″35. Pour les Super-Lourd, Pansi Regis remporte l’épreuve en 3″71. Chez les Extra-Lourd, Ratia Eriatara soulève sa pierre de 160 kg en 3″60 et remporte la première place.

Dans l’épreuve de coprah par équipe de trois, l’équipe de Moorea, menée par Temauri Roberto, remporte le concours et les deux équipes de Tamarii Tahaa. Rappelons que « pour la beauté du sport », 130 cocos ont été utilisés au lieu de 120, ce qui ajoutait du nombre à ce challenge déjà conséquent.

Enfin, la finale du championnat du monde de grimper au cocotier a réuni les 16 participants aux sélectives du vendredi. A la grande surprise des organisateurs et du public, c’est George Iona, athlète originaire des Îles Cook, qui remporte l’or en battant la Samoan Fiapa’i Ellio à 1 dixième près au deuxième passage. Le Tahitien, Lenoir Tainui, quant à lui, remporte la 3ème place du championnat.