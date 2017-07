Le défilé du 14 juillet en images

La fête nationale du 14 juillet a été célébrée par le traditionnel défilé sur l’avenue Pouvanaa, vendredi matin à Papeete.

Le 14 juillet, jour de fête nationale, a été célébré lors d’une cérémonie en grande pompe qui a débuté devant le Monument aux morts de Papeete. Des défilés à pieds et motorisés ont rythmé cette célébration, le long de l’avenue Pouvana’a a Oopa.

Parmi les corps en présence, la gendarmerie nationale, la Marine, les Armées de terre et de l’air, la police nationale, le régiment du service militaire adapté (RSMA), le groupement de soutien de la base de défense (GSBdD), la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’informations (DIRISI), la direction des infrastructures de la défense (DID), le centre régional de formation (CRF), l’administration pénitentiaire et les sapeurs-Pompiers. Par ailleurs, une trentaine de véhicules a participé au défilé motorisé.

Plusieurs personnalités ont été décorées par la légion d’honneur ou de l’ordre du mérite, ou encore ont reçu des médailles militaires. Le lieutenant-colonel Nicolas Bomont, le commandant Daniel Zeggada, le capitaine Bruno Meynet, le lieutenant-colonel Alain Atger et le lieutenant colonel Philippe Pelletier ont été fait chevalier de la légion d’honneur. Les adjudants chefs Denis Billig, Boisguerin et Pinaud ont été décorés de la médaille militaire. Enfin, Makau Foster, Francis Tapere, Marie-Laure Denis et Jean-Louis Roattino ont été décorés chevaliers de l’ordre national du mérite.