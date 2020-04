Trois ans ferme pour agression sexuelle en récidive

C’est par visioconférence, confinement oblige, que le prévenu actuellement en détention provisoire depuis le 9 mars, s’est exprimé à la barre. Accusé d’agression sexuelle en récidive, il a écopé de trois ans de prison ferme.

Teiva a 34 ans et cumule 17 condamnations depuis 2007. Vols, recels, stupéfiants et par deux fois des agressions sexuelles qui lui ont valu des peines de prison, dont l’une de quatre ans avec deux ans de sursis en 2017.

Ce soir du 7 mars à Moorea, aux alentours de 2 heures du matin, Teiva sous l’emprise de l’alcool pénètre dans une maison en espérant y trouver de l’argent. La baie vitrée étant ouverte, il pénètre dans les lieux, fait main basse sur de la menue monnaie qui traînait sur le coin d’une table et monte à l’étage où Tiarenui et sa mère dorment. Tiarenui est venue passer le week-end à Moorea et s’est couchée tôt, ce soir-là, éreintée par une journée passée à faire du paddle.

« J’étais en train de dormir lorsque j’ai senti que l’on me touchait les fesses, j’ai ouvert les yeux et j’ai vu un homme avec un t-shirt qui recouvrait son visage en train de se masturber. J’ai eu tellement peur que le seul réflexe que j’ai eu, a été de me couvrir les yeux avec ma couverture. »

Surpris, Teiva sort de la chambre et s’en va au chevet de la mère, qui dort elle aussi, et lui touche la cuisse. « T’es qui toi ? » l’interroge la mère sortant d’un coup de son sommeil. Il prend la fuite à vélo. S’ensuit une course poursuite où le voisinage, alerté par le bruit, prend part. Après moult péripéties, il abandonne son vélo et prend la fuite à pied. Un peu plus tard, Teiva est rattrapé par la police municipale.

Lors de son audition dans les locaux des forces de l’ordre, il nie les faits. Pour lui, des proches connaissant ses antécédents de délinquants sexuels ont essayé de lui mettre les faits sur le dos en empruntant son vélo.

« C’est dégueulasse et ignoble ce que j’ai fait. »

C’est, selon ses dires, en lisant la Bible en détention qu’il a décidé de dire la vérité. Et devant le tribunal, il reconnait les faits, expliquant qu’il a eu une pulsion. « J’avais consommé de l’alcool et au début, je voulais juste voler de l’argent et puis j’ai eu une pulsion, une faiblesse et j’ai touché les fesses de la fille puis je me suis masturbé. (….) C’est dégueulasse et ignoble ce que j’ai fait. Je comprends que les victimes soient traumatisées. Je regrette sincèrement. »

Traumatisée, Tiarenui, 18 ans, l’est assurément. « Le soir quand j’entends les chiens aboyer, j’ai peur et je pleure » confie-t-elle à la barre. « Je suis carrément déçu par rapport à moi », dit Teiva en réponse à la détresse de la jeune fille.

Si la procureure réclame trois ans de prison avec un an de sursis et son maintien en détention en se basant sur ses condamnations précédentes, « il a eu un an pour sa première agression puis deux pour la deuxième. », son avocate demande, elle, « la plus grande indulgence à son encontre. ».

Et d’argumenter : « Il a nié les faits dans un premier temps parce qu’il avait honte. Il était dégoûté de ce qu’il avait fait. Aujourd’hui, il y a du progrès. Il reconnait les faits. » Pour elle, son client a trouvé « un certain salut dans la lecture de la Bible. C’est un point positif (…) mais cela ne suffit pas. Il lui faudrait des soins et un suivi psychiatrique. Je vous demande la plus grande indulgence à son encontre. »

Plaidoirie partagée et approuvée par Teiva qui déclarera « J’adhère à ce que mon avocate vient de dire. Doubler les soins et la lecture de la Bible vont beaucoup m’aider. »

Le tribunal ne s’est pas montré sensible aux arguments de la défense, puisqu’il a été condamné à trois ans de prison ferme.