Trois ans ferme pour un dealer arrêté avec 42 grammes d’Ice

Un trentenaire, accro à l’ice, a été arrêté la semaine dernière en possession de 42 grammes de drogue cachés dans un déodorant. Le trafiquant a été condamné lundi à quatre ans de prison dont un an avec sursis et à une amende de plus de quatre millions de Fcfp.

Un jeune homme de 33 ans a été jugé lundi en comparution immédiate pour trafic d’Ice. L’homme a été arrêté mercredi dernier à l’aéroport lors d’un contrôle des douanes à la descente d’un vol en provenance de Huahine. Les douaniers avaient trouvé un sachet de 42 grammes d’ice astucieusement caché à l’intérieur d’un déodorant. A la barre, le prévenu s’est présenté comme accro à l’ice depuis 2015. Mais il est resté assez flou sur les circonstances dans lesquelles il s’est procuré la drogue. Il a expliqué avoir conclu un deal avec une vague connaissance. Connaissance qui lui aurait confié le sac dans lequel se trouvait la drogue, à son insu. Pour son avocate, Me Ayoun, son client s’est fait piéger.

Le trentenaire, père de famille, a déjà été condamné pour usage de stupéfiant. « Je promets solennellement à ma famille que je ne tomberai plus dans ce fléau », a-t-il juré à la barre. Il a finalement été condamné à quatre ans de prison, dont un an avec sursis, et quatre millions de Fcfp d’amende. Il devra également se faire soigner pour son addiction.