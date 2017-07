Il prend la RDO à contresens pour échapper aux gendarmes

Un quinquagénaire a été condamné lundi après-midi à six mois de prison ferme pour avoir pris la RDO a contresens, samedi soir, pour fuir les gendarmes. Son permis, ainsi que son véhicule, lui ont été retirés.

C’est un quinquagénaire un peu perdu qui a comparu lundi après-midi au tribunal correctionnel pour « conduite en état d’ivresse, mise en danger de la vie d’autrui et violence sur un gendarme ». Samedi soir, l’homme a tenté de fuir les gendarmes en faisant demi-tour sur la RDO au niveau de la sortie de Heiri. Une course poursuite s’est alors engagée jusqu’à Mahina. La course a pris fin lorsque les gendarmes de la brigade de Arue se sont mis en travers du chemin du chauffard. Le quinquagénaire a ensuite donné deux coups de poing au visage du gendarme qui tentait de lui retirer ses clés.

En garde à vue, l’homme a expliqué qu’il était veuf depuis cinq ans et qu’il avait des épisodes de déprime durant lesquels il buvait. Il a indiqué avoir bu cinq obus ce soir là. Il a donc préféré fuir les gendarmes, plutôt que se faire arrêter. Il faut dire qu’il a déjà été condamné six fois pour conduite en état d’ivresse. Le tribunal l’a condamné cette fois-ci à douze mois de prison, dont six mois avec sursis. Son permis a été annulé pendant un an et son véhicule a été confisqué.