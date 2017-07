Bagarre au couteau à la fête foraine de Afareaitu

A Moorea, une bagarre s’est finie par deux blessures au couteau à la sortie de la fête foraine de Afareaitu. L’agresseur a été condamné à 12 mois de prison dont six mois avec sursis.

Un jeune homme de 21 ans a été jugé lundi après-midi en comparution immédiate pour avoir asséné deux coups de couteau lors d’une bagarre vendredi soir à la sortie de la fête foraine de Afareaitu, à Moorea. Une bagarre qui a éclaté entre deux hommes après de simples regards insistants mal interprétés. Au cour de la bagarre, le jeune homme a sorti un couteau papillon et a blessé sa victime à la tête et au cou. Ce sont les vigiles de la fête foraine qui sont intervenus pour les séparer. En mai dernier, le prévenu avait déjà été condamné à une peine de travail d’intérêt général pour des faits de violence. Cette fois-ci, le tribunal a été plus sévère en le condamnant à 12 mois de prison, dont six avec sursis, et une mise à l’épreuve de deux ans.