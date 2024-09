Troisième succès pro en deux mois pour Tya Zebrowski

La jeune Tahitienne, 13 ans, a remporté le Rip Curl Pro Anglet, en catégorie QS 3000, en dominant notamment deux athlètes olympiques en finale. Elle se place en très bonne position dans la course à la qualification aux Challenger Series 2025, l’antichambre de l’élite mondiale.

Phénomène de précocité, vice-championne du monde U18 à 13 ans, Tya Zebrowski continue d’affoler les spots de surf. La Tahitienne, fille du snowboardeur olympique Gary Zebrowski, est actuellement engagé sur le circuit européen des QS, la 3e division mondiale. Après avoir remporté deux étapes, en Angleterre au mois d’août et en Espagne début septembre, celle qui est licencié à Hossegor vient d’en décrocher une troisième du côté d’Anglet. En finale, elle a battu Annette Gonzalez Etxabarri, et deux surfeuses olympiques, Anat Lelior et Teresa Bonvalot.

Elle compte désormais plus de 3 000 points d’avance en tête du classement de sa division, qualificative pour les Challenger Series, où évolue notamment Vahine Fierro.