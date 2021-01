Trophées du Sport : Gillian Osmont, candidat n°10

Gillian Osmont est actuellement le meilleur espoir du tennis tahitien. A douze ans, il a quitté le cocon familial pour intégrer le pôle France de la fédération française de tennis en métropole. Cela a été très dur en raison de blessures à répétition mais il s’est accroché et évolue désormais au Costa Rica. Cette année, alors que le quintuple champion de Polynésie Heve Kelley est absent, Gillian en profite pour s’imposer face à Reynald Taaroa en remportant à 17 ans son premier titre de champion de Polynésie. Il a également participé cette année à un tournoi du circuit mondial junior, organisé par la fédération internationale de tennis en République Dominicaine, en parvenant à se hisser jusqu’à la finale du double messieurs. Pour l’anecdote, il s’est déjà retrouvé dans la même salle d’entrainement que le n°1 mondial Novak Djokovic !

Né le 13 mai 2003 à Tahiti Origines : Mon père est métropolitain, ma mère est tahitienne Situation familiale : Célibataire Un héros de votre enfance ? Roger Federer pour sa classe sur le court et son style de jeu particulier et Juan Martin Delpotro pour sa puissance et sa détermination Si tu étais un animal ? Un aigle, pour sa grande capacité d’observation, sa vitesse et sa puissance Une valeur morale ? Crois en toi et il n’y aura aucune barrière pour t’arrêter, rien n’est impossible Ton activité professionnelle ? Lycée en ligne (première) Tes sponsors ? Wilson Trois meilleurs résultats de ton palmarès 2020 – Champion de Polynésie sénior en simple et en double – Vainqueur du tournoi de Fei Pi en double – Finaliste en double ITF world junior tour en République dominicaine

Tes débuts sportifs, une anecdote, un souvenir ?

« J’ai débuté le tennis vers l’âge de 5 ans et j’ai été à plusieurs reprises champion de Polynésie. À 10 ans, j’ai gagné les Oceania dans la catégorie U12 puis, à 12 ans, j’ai intégré le pôle France de la Fédération française de Tennis où sont regroupés les meilleurs joueurs français. J’ai pu m’entraîner dans la même salle physique que les meilleurs joueurs mondiaux durant Roland-Garros il y a plusieurs années, je me rappelle que j’étais à deux mètres de Novak Djokovic, le n°1 mondial, c’était très impressionnant. »

Qu’est ce qui te plaît dans ton sport, pourquoi l’avoir choisi ?

« Ce qui me plaît dans ce sport, c’est de pouvoir frapper la balle correctement dans n’importe quelle situation sur le court et de placer la balle où tu veux, ce qui est très satisfaisant. J’ai choisi ce sport parce que, depuis que je suis tout petit, j’ai toujours été passionné par les sports de raquette. Je prenais beaucoup plus de plaisir dans ce sport que dans d’autres, tout simplement. De plus, j’avais un oncle entraineur de tennis et un cousin pratiquant très doué. »

Décris ton entraînement, ton coaching, ta nutrition ?

« Je m’entraine environ 20 heures par semaine. L’entraînement est basé sur de la répétition de frappe de balle dans plusieurs types de situations. Puis vient l’entraînement physique indispensable, le renforcement musculaire et les travaux spécifiques à chacun comme par exemple les déplacements, la vitesse, la coordination, la réactivité, l’équilibre à la frappe, la prévention des blessures, la souplesse etc… En termes de nutrition, je n’ai pas un régime strict mais je veille à manger sainement et équilibré tous les jours. »

Un message pour la population, ta philosophie de vie, un conseil ?

« Si vous avez un objectif dans la vie – et je pense que tout le monde en a un -, croyez en vous et ne laissez personne vous atteindre, vous allez peut-être être critiqué dans votre parcours mais rien d’externe ne doit vous affecter, gardez votre motivation jusqu’à votre but ! »