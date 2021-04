Tu’iro’o : un concert-hommage à Bobby le 24 avril à To’ata

“Les jeunes générations chantent Bobby” : c’est le thème de la troisième édition du concert Tu’iro’o, qui aura lieu le 24 avril. Les 500 places seront en vente à partir de ce vendredi.



« Offrir » la scène de To’ata à ceux qui ont « écrit les plus belles pages de l’histoire de la musique polynésienne ». C’est toute l’idée des concerts Tu’iro’o, lancés voilà trois ans par le ministère et la Maison de la culture. Après les grandes voix féminines des années 80 en 2019, puis Barthélémy et Coco l’année dernière, mettre à l’honneur Bobby Holcomb paraissait être une évidence. Né en 1947 à Hawaii, et arrivé dans les années 70 à Tahiti, l’artiste s’est, très tôt, engagé pour la reconnaissance et la préservation de la culture polynésienne, qu’il a fait rayonner par sa chanson autant que par ses toiles. Le concert est aussi l’occasion de marquer les trente ans de la disparition de Bobby, mort le 15 février 1991, à l’âge de 43 ans.

« C’est toute une génération d’artistes élevés au son des chansons de Bobby qui interprétera ses plus grands succès« écrit la maison de la Culture. Ainsi se croiseront sur scène Raumata Tetuanui, Taloo Saint-Val, Reva Juventin, Nohorai Temaiana, Teiho Tetoofa, ou Guillaume Matarere. Côtés musiciens Bruno Demougeot mènera l’orchestre et l’école de danse Tauariki, dirigée par Taina Tinirauarii montera sur scène pour accompagner la musique. Mesures de restrictions Covid obligent, seulement 500 places seront disponibles (en fosse) à To’ata. La billetterie en ligne sera lancée ce vendredi matin à 8 heures.