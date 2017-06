Turouru Temorere : « Le titre revient à ma famille, c’est ma force »

Turouru Temorere a remporté samedi l’élection de Miss Tahiti 2017. La jeune étudiante en licence de comptabilité et gestion revient sur son titre pour Radio 1.

Turouru Temorere est étudiante en troisième année de licence comptabilité et gestion au lycée de Aorai. Et même avec son titre, elle tient plus que jamais à continuer sa formation avec un projet professionnel bien ficelé.

La jeune Miss explique s’être préparée physiquement et mentalement pour cette élection. Grâce au comité et à sa famille, elle s’est armée pour aller jusqu’au bout de cette aventure et de la soirée de samedi.

Marquée par la soirée d’élection, la jeune femme avoue que même si elle n’avait pas remporté le titre de Miss Tahiti, elle était avant tout très fière d’être arrivée aussi loin dans cette aventure.

Turouru Temorere a encore du mal à réaliser qu’elle a été élue Miss Tahiti, et encore moins qu’elle participera à l’élection de Miss France en décembre prochain. Elle semble néanmoins excitée à l’idée de représenter le fenua pour ce grand concours de beauté.