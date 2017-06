La parole est au jury de Miss Tahiti

Le jury de l’élection Miss Tahiti 2017 revient sur son ressenti lors de la soirée de l’élection qui s’est tenue samedi soir dans les jardins de la mairie de Papeete. Si certains sont des habitués du cercle fermé des Miss Tahiti, d’autres faisaient leur entrée en matière.

L’élection de Miss Tahiti s’est déroulée samedi soir avec un jury expressément choisi pour compléter les votes du public. Pour plusieurs d’entre eux, il s’agissait là de leur première expérience en tant que membre du jury de Miss Tahiti. La présidente du jury et ex-Miss Tahiti 2010, Poehere Wilson, a été accompagnée par dix autres personnalités. Des créatrices, Romy Teriitahi, Isabelle Guardia et Gaëlle F., le directeur de l’antenne télé de Polynésie 1ère, Jean-Philippe Lemée, le directeur de l’Intercontinental Tahiti, Philippe Brovelli, la directrice de Radio 1, Sonia Aline, la représentante de Air Tahiti Nui, Heifara Morienne, ainsi que de grandes figures du sports telles que Michel Bourez, Dany Gérard et Stéphane Debaere. Pour la directrice de Radio 1, Sonia Aline, la soirée était millimétrée. Les spectacles ainsi que les passages des candidates « s’enchaînaient de manière fluide et étaient bien ficelés ».

Parmi ceux qui font leurs débuts dans le rôle de jury, Philippe Brovelli, le directeur de l’Intercontinental Tahiti. Il revient sur l’engouement qu’a suscité la candidate numéro 6, Turouru Temorere, et se dit satisfait de son expérience. Même s’il avoue qu’il n’avait pas forcément un penchant naturel pour cette fonction.

Autre novice dans cette fonction, Stéphane Debaere aimerait réitérer l’expérience sans aucun problème. S’il confesse avoir eu une autre favorite, il assure que le choix final lui va tout à fait !