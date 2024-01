Un adieu à Jeanine Sylvain dans la tendresse et la bonne humeur

Jeanine Sylvain a été enterrée ce samedi matin au cimetière de Nuuroa à Punaauia. Des obsèques en petit comité, dans la joie, en musique et en chanson … à son image.

Adieu Mamie choux. Ce samedi, une quarantaine de personnes ont assisté aux obsèques de Jeanine Sylvain, figure emblématique du fenua. La « vahine éternelle » a été enterrée au cimetière de Nuuroa à Punaauia. Pour cette ultime cérémonie, peu de larmes mais beaucoup de joie, des fleurs et des chansons. Une manière pour ses proches de « perpétuer les valeurs qu’elle a incarnées ». Poerangi, l’une de ses petites-filles, explique qu’elle aimait la vie, qu’elle aimait célébrer les choses et que c’est tout naturellement qu’ils ont décidé de festoyer en musique pour lui dire adieu. « Elle disait tout le temps, il faut rigoler, il faut jouir de la vie, il faut s’amuser donc aujourd’hui, on a voulu la célébrer. »

Pour Teva Sylvain, son unique fils, 4e enfant d’une fratrie de 5, il s’agit effectivement d’un enterrement à l’image de sa « joyeuse maman ». Et même si la peine est bien présente, il garde le sourire et va même jusqu’à imaginer les retrouvailles entre sa mère et son père disparu il y a 33 ans maintenant. « Je sais que mon papa désespérait de la voir, mais maintenant qu’elle est partie, j’espère qu’il va la reconnaître », s’amuse son fils en concluant que ça sera le cas, car « l’amour n’oublie jamais ».