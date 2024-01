Le surfeur Kai Lenny sauvé du pire grâce à son casque

Le surfeur hawaiien participait au DaHui Backdoor Shootout à Pipeline lorsqu’il a chuté. Dans un post Facebook, il explique que c’est la première fois qu’il portait un casque sur le spot et que ça lui a peut-être sauvé la vie. Il s’en sort avec une commotion cérébrale et des saignements de l’oreille gauche.

Il l’a échappé belle. Le surfeur de gros Kai Lenny a été victime d’une chute alors qu’il participait au DaHui Backdoor Shootout en catégorie SUP. Dans une publication sur les réseaux sociaux – où on le voit allongé sur un lit d’hôpital, un casque fendu en deux à la main – le Hawaiien explique que c’est la première fois qu’il portait un casque sur le spot de Pipeline. Il s’en sort avec « une solide commotion cérébrale et des saignements de l’oreille gauche ». Il se veut rassurant pour la suite et confie que « tout devrait bien aller » et qu’il a juste besoin de temps.

De nombreux surfeurs sont réticents à porter un casque, invoquante une baisse de la vision périphérique et de l’audition. Pourtant, selon une étude américaine de 2019, 40% des accidents de surf concernent la tête.