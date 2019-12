Un black wednesday pour « échange ton vieux casque »

Une centaine de personnes s’est rendue au Champion de Mahina ce mercredi après-midi dans l’espoir de repartir avec un casque flambant neuf et à prix réduit dans le cadre de l’opération « Échange ton vieux casque ». Cette initiative mise en place par la gendarmerie est financée par l’association Prévention routière en Polynésie française (PRPF), et soutenue par de nombreux partenaires. L’opération est un succès même si tout le monde n’est pas reparti avec un casque neuf. Il reste encore deux possibilités, le 11 décembre à Carrefour Taravao et le 18 décembre au magasin Granny’s à Pamatai.

Plusieurs dizaines de personnes sont déjà amassés dès 13h30 devant le stand tenu par Yamaha dans le cadre de l’opération « Échange ton vieux casque ». Les hostilités ne doivent pourtant débuter qu’à 14 heures. La gendarmerie ne tarde pas à arriver et procède à la distribution de bons de 7 500 francs en l’échange d’un vieux casque. Les usagers n’ont qu’à payer la différence, une opération financièrement intéressante sachant que la majorité des casques proposés coûtent aux alentours de 10 000 Fcfp. Différentes tailles sont proposées et seule une poignée de casques parmi les plus chers n’ont pas trouvé preneur. L’opération est victime de son succès et tout le monde n’est malheureusement pas reparti avec un casque neuf. C’est un peu la loi de la jungle, la loi du plus fort qui prédomine malgré une ambiance calme et détendue à Mahina. Ce conducteur de deux roues a pu échanger son casque, et suggère une loterie pour ne pas frustrer les usagers.

Des tensions ont déjà été observées par le passé par la gendarmerie avec des gens ayant patienté depuis plusieurs heures et repartis les mains vides. Cette opération garde avant tout pour objectif d’assurer la sécurité routière pour le plus grand nombre. L’adjudant Teuira explique que la gendarmerie ne veut plus voir ces vieux casques en circulation.

Environ 65 casques ont été échangés ce mercredi après-midi même si beaucoup sont repartis bredouilles, faute de taille adaptée ou parce que le stock était épuisé. Au total ce ne sont pas moins de 200 casques qui devraient être échangés après les deux autres opérations prévues le mercredi 11 décembre 14h à Carrefour Taravao et le 18 décembre même heure au magasin Granny’s de Pamatai. Le budget total financé par l’association Prévention routière de Polynésie française s’élève à 1,5 million de Fcfp. Un conseil pour les intéressées, arriver le plus tôt possible sera le mieux pour repartir avec un casque tout brillant à moindre coût. Un air de Black Wednesday régnait autour du stand. Quand au destin des casques usagés, il s’achèvera par une destruction en début d’année prochaine, réalisée par Fenua ma.