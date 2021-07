Un cadre exceptionnel pour l’exposition A Tomo Mai

Vingt-huit artistes de Polynésie exposent leur travail, durant 4 jours, à la résidence du « Comsup » à Punaauia, qu’il sera possible de découvrir dans le cadre de visites guidées. L’exposition sera ensuite accrochée à la galerie Winkler. Une partie des recettes sera reversé au Conseil des femmes pour aider à la construction d’une nouvelle structure d’accueil.

Grâce à l’implication de Katai Rey, épouse du contre-amiral Jean-Mathieu Rey, et de la Galerie Winkler, une exposition au profit du Conseil des femmes se prépare : c’est A Tomo Mai I Ava Uta, une exposition d’artistes polynésiens qui sera d’abord accrochée du 28 au 31 juillet à Ava Uta, la résidence du commandant des Forces armées en Polynésie, puis se prolongera à la galerie Winkler du 2 au 7 août. Une partie du produit des ventes sera reversée au Conseil des femmes qui a entamé la construction de son Centre de la femme pour les femmes et les enfants victimes de violences intrafamiliales, et pour des femmes retraitées.

28 artistes seront ainsi exposés dans ce lieu d’exception, peu connu du public, situé à Punaauia face à la passe Taipari. Nombre d’entre eux sont des habitués d’expositions collectives, comme le World Art Day ou, plus récemment, des Peuples de l’eau, et toujours avec le Conseil des Femmes et la galerie Winkler, Art Hine qui célébrait le 8 mars.

Une visite sur réservation

Katai Rey est arrivée au fenua en août 2020, et s’est immédiatement impliquée auprès du Conseil des femmes dont elle est la marraine 2021. Parallèlement, elle a découvert la résidence Ava Uta et trouvait dommage de ne pas faire vivre davantage ce lieu d’exception, dont le bâtiment et les jardins se prêtent aux réceptions. C’est ainsi qu’elle a décidé de mettre la résidence au service de cette bonne cause. « Nous avons besoin de soutien moral et matériel du plus grand nombre, dit-elle. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. » Durant 4 jours, on pourra découvrir, sur réservation, certains des artistes les plus talentueux du fenua lors de visites guidées. L’exposition se déplacera ensuite à la galerie Winkler pour 6 jours.