Le Tavini encore interdit de manifestation

Après un premier refus du Haut-commissariat sur la tenue de manifestations samedi, lors de l’arrivée en Polynésie d’Emmanuel Macron, les actions prévues demain à Moorea et Papeete ont elles aussi été interdites.

Le collectif « Fait nucléaire en Polynésie », qui prévoyait de déployer ses banderoles demain à Vaiare et Opunohu pour accueillir le Président de la République, et appelait ses soutiens à venir à Tarahoi signer les plaintes individuelles pour crimes contre l’humanité qui doivent être transmises à la cour pénale internationale de La Haye, s’est vu à nouveau signifier une interdiction de manifester par le Haut-commissariat, ce lundi en fin de journée. « C’est dommage, dit le secrétaire général adjoint du Tavini Heinui Le Caill, on manifeste de manière pacifique, sans insultes, en apportant des arguments constructifs », par contraste avec l’homme interpellé samedi aux abords de l’aéroport, contre qui 8 mois de prison dont 4 mois ferme ont été requis aujourd’hui en comparution immédiate. « Quand il est arrivé, il était assez excité , on lui avait dit de se calmer, il n’a pas écouté », dit Heinui Le Caill