Un concours pour les jeunes talents du ukulele

Professeure au conservatoire, Tiheni Ena lance un concours de ukulele destiné aux jeunes pratiquants, le 11 mai au parc d’Outuaraea de Faa’a (parc de l’ancien Flamboyant). Elle veut contribuer à « faire vivre éternellement » cet instrument.

Le ukulele, incontournable des mélodies polynésiennes, « c’est un instrument qui se perd un peu », regrette Tiheni Ena. Professeure au conservatoire depuis cinq ans, elle promet de « tout faire pour que notre jeunesse fasse vivre éternellement cet instrument ». Elle organise en ce sens la première édition du « Concours ukulele jeunesse espoir », le samedi 11 mai au village Outuaraea à Faa’a, destiné aux musiciens de 6 à 22 ans.

« Je vois mes élèves évoluer au conservatoire, donc je veux les valoriser en leur permettant se mettre en avant et de montrer leur savoir faire », poursuit la musicienne, qui a voulu un concours ouvert à tous les jeunes, et pas seulement ceux inscrits au conservatoire. « Toute la jeunesse est invitée » souligne-t-elle.

Pour montrer leurs talents à un jury de spécialistes, les candidats devront se présenter par groupe de trois. « Il va y avoir le ukulele bien sur, et ceux qui vont l’accompagner aux percussions : le djembé, le cajon, les basses anciennes », détaille Tiheni Ena, qui propose d’ailleurs au élèves de 6 à 13 ans de se faire accompagner sur scène par un membre de leur famille. Pour se présenter, les musiciens dovient prévoir deux passages, d’environ 3 minutes chacun sur scène. « Une partie chantée de leur choix et une partie virtuose, en solo uniquement au ukulele », sans thème imposé : « ils peuvent composer ou faire des reprises, le but est d’intérpréter ce qu’ils maitrisent le mieux ».

La semaine passée, dix groupes de trois étaient inscrits et il ne restait que cinq places. Les inscriptions – et l’achat de places pour le public – sont directement disponibles auprès de Ena Theni, au 87 30 35 44. L’organisatrice prévient que « les places partent vite ».